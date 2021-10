Hellas, il turnover non gira. Tudor: «Ci teniamo stretto il punto, ora testa alla Juve. I cambi? Nessuno può dare il massimo giocando sempre»

L'Hellas cambia sette interpreti su undici per far rifiatare gli intoccabili, ma soffre parecchio alla Dacia Arena.

Igor Tudor non lo chiama turnover, perché affrontare tre gare in sei giorni richiede un grande dispendio di energie. I cambi sono quasi obbligati secondo il ragionamento del tecnico, che dopo la bella vittoria con la Lazio punta ad un'altra prestazione di livello sabato contro la Juventus. Sul campo dell'Udinese, però, il pacchetto dei titolari scelto dal primo minuto si fa sorprendere subito. Dopo nemmeno tre minuti è Success a punire la formazione scaligera, infilandosi centralmente e piazzando un destro preciso nell'angolino della porta di Montipò. I gialloblù incassano il colpo, non trovano varchi e continuano a subire le offensive della squadra di Gotti. Nella ripresa il tecnico del Verona cerca di dare la scossa inserendo tre nuove pedine, ma l'andamento rimane piatto. Nessun tiro in porta, nessuno squillo dalle parti di Silvestri. Poi, al 38' del secondo tempo, Barak viene atterrato in area da Becao: calcio di rigore confermato anche dal VAR. Dal dischetto si presenta il trequartista ceco, che spiazza l'ex compagno e trova il gol dell'insperato pareggio.

Di seguito le principali dichiarazioni dell'allenatore croato rilasciate a DAZN al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

«Un commento sulla gara di oggi? Sapevamo che quella di stasera sarebbe stata una partita dura, contro una squadra difficile da affrontare come l'Udinese fisicamente molto forte, che pressa tanto e combatte su ogni pallone. Non era semplice riuscire a preparare questa sfida in soli due giorni dopo la gara contro la Lazio di domenica che ci aveva già tolto molte energie. Non sono stato soddisfatto del primo tempo, mentre nella seconda frazione di gara ho visto un buon Verona che ha spinto tanto e si è meritato il pareggio: questo risultato ce lo teniamo stretto in vista della prossima sfida contro la Juventus.

Il turnover? Affrontiamo tre partite in sei giorni, un tour de force molto difficile e dispendioso. Penso che nessun giocatore possa essere in grado di riuscire a dare il massimo giocando sempre, in tre sfide così ravvicinate. Ho a disposizione una 'rosa' di qualità e sono contento di poterla sfruttare al massimo delle sue possibilità.

La sfida alla Juventus di sabato? Quella contro la 'Juve' sarà una gara difficile, ma allo stesso tempo affascinante, contro un avversario molto forte con grandi qualità in tutti i reparti. In questi due giorni ci prepareremo al meglio per poter scendere in campo davanti ai nostri tifosi e dare tutto come sempre, lottando fino alla fine per cercare di ottenere il massimo».

A regalare il prezioso pareggio è stato Antonin Barak, autore del penalty realizzato con freddezza. Il trequartista ceco, finora, ha collezionato quattro reti e un assist in dieci incontri disputati, tutti dall'inizio. Queste le sue parole, anch'esse riportate sul sito ufficiale della società di via Olanda:

«Un punto pesante ottenuto dal Verona in trasferta. Che partita è stata? Giocare a Udine non è mai facile, l’Udinese è una squadra forte fisicamente, ordinata, difende con compattezza e sono tosti da superare nei duelli. Non era facile reagire dopo il gol subìto e cercare di arrivare a ridosso della loro area di rigore, ma la squadra è stata paziente e brava a riuscire a fare risultato. È un punto che ci teniamo stretto, molto prezioso per noi.

La squadra ha dimostrato carattere questa sera alla Dacia Arena. C’è un ottimo feeling tra noi calciatori, il gol del vantaggio e la bravura dell’Udinese nel concederci pochi spazi avrebbero potuto scoraggiarci, invece non abbiamo mollato e nel secondo tempo siamo tornati in campo più carichi, riuscendo a pareggiare. La forza di una squadra si misura anche nel modo in cui si reagisce ai momenti di difficoltà che possono capitare nel corso di una partita.

Hai già calciato e realizzato tre rigori in questo inizio di stagione, cosa che non avevi mai fatto nelle precedenti stagioni in Serie A. Sapevi già di essere così bravo dagli 11 metri? Mi è capitato di tirarne in passato, quando ancora giocavo in Repubblica Ceca, e in Nazionale. Il tiro dal dischetto richiede soprattutto grande serenità e tranquillità mentale, oltre a una buona dose di consapevolezza dei propri mezzi tecnici. Ovviamente serve anche allenamento, finora tutto è andato per il meglio e sono contento di aiutare la squadra anche in questo modo.

Altro risultato utile per il Verona, che sabato ospiterà la Juventus al Bentegodi. Sarà una sfida bellissima, puntiamo a continuare a fare bene in casa nostra, davanti ai nostri tifosi che anche oggi sono stati straordinari, ci hanno sostenuto in tanti alla Dacia Arena. Siamo reduci da tre successi consecutivi al Bentegodi e vogliamo continuare a dimostrare di poter giocare con coraggio contro qualunque avversario».