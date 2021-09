Hellas, il traguardo di Faraoni: con quella del Ferraris, sono 100 le partite con il Verona

L'esterno destro ha raggiunto quota cento con la maglia gialloblù. In fase finalizzativa, sono 13 i gol e 14 gli assist vincenti. L'ultimo passaggio chiave proprio contro il Genoa, in occasione della rete iniziale di Simeone

Marco Davide Faraoni, con la gara disputata al Ferraris contro il Genoa, ha raggiunto da capitano la quota delle 100 partite con la maglia del Verona.

Preso a gennaio del 2019 dal Crotone, l'esterno dell'Hellas ha realizzato 13 gol in gialloblù, totalizzando anche 14 assist. Proprio con il Genoa ha aggiunto l'ultimo della lista, servendo a Giovanni Simeone la palla che l'attaccante ha colpito di testa in rete per l'1 a 0.

Dal suo arrivo, Faraoni è diventato sempre più uno degli uomini decisivi del Verona, sia nello spogliatoio che in campo.

Tramite social network, il Club di via Olanda ha pubblicato un video, riportato qui sotto, che raccoglie tutte le reti messe a segno dal 29enne romano.