Hellas, tifoso mima e deride la tragedia di Superga: dura reazione del club

«Hellas Verona FC informa di aver intrapreso tutte le azioni necessarie all’identificazione e all’allontanamento dallo stadio del soggetto resosi oggi protagonista, durante #VeronaTorino, di gesti che non rispecchiano i valori di questo Club e della sua grande tifoseria».

È questo il duro messaggio affidato ai social dal club scaligero, in merito ad un episodio avvenuto durante il match con i granata di domenica pomeriggio. Un'immagine diventata virale, ha mostrato infatti un tifoso gialloblu mimare un aereo rivolgendosi ai supporters avversari: il riferimento è alla tragedia di Superga avvenuta il 4 maggio 1949, l'incidente aereo nel quale morirono 31 persone, tutta la squadra del "Grande Torino".

Gesto che ha ricevuto una condanna unanime e per il quale il "tifoso" in questione verrà dunque allontanato dallo stadio Bentegodi.

