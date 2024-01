Hellas, i tifosi contestano Setti e allestiscono un bazar: «Vendi tutto... Continua a sistemare i tuoi conti»

«Fuori tutto! Viste le evidenti difficoltà economiche della società e venduta ormai tutta la prima squadra, urge trovare un modo per permettere al presidente Setti di continuare a "far musina"! Tutti, a casa, abbiamo almeno un oggetto di cui vogliamo disfarci: domenica sarà l’occasione giusta per unire l’utile al dilettevole! Invitiamo tutta la tifoseria a prendere con grande serietà l’iniziativa e a portare sotto la tribuna stampa un oggetto di recupero, di qualsiasi volume e natura, da mettere a disposizione per venderlo nel mercato invernale: Setti e dirigenza saranno eternamente riconoscenti per la nostra generosità! Bazar "Maurizio Setti" aperto dalle 12.30 in poi. Ognuno faccia la sua parte!».

Con questa nota, nei giorni scorsi, Hellas Army aveva annunciato la goliardica protesta che puntualmente si è tenuta poche ore prima del fischio d'inizio che vede il Verona impegnato contro il Frosinone allo stadio Bentegodi.

«Vendi tutto... Continua a sistemare i tuoi conti» lo striscione di contestazione affisso nei pressi dello stadio. Sotto una serie di oggetti portati da diversi tifosi per allestire il mercatino sul marciapiede: obiettivo della protesta la sessione invernale di mercato fatta dalla società scaligera, che ha visto partire numerosi giocatori, alcuni dei quali finora decisivi per ottenere i punti utili a continuare a rincorrere la salvezza.