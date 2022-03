Hellas, il sogno di Tameze: «Vorrei giocare in Europa col Verona»

Adrien Tameze, centrocampista dell'Hellas Verona, si sta affermando sempre più come perno insostituibile della mediana scaligera.

Il giocatore camerunese, con cittadinanza francese, ha parlato delle proprie ambizioni e del momento che stanno attraversando i gialloblù, con un occhio anche alla prossima sfida in programma contro la Fiorentina. Intervistato da La Gazzetta dello Sport, ecco le sue principali dichiarazioni:

«Ho imparato molto con Juric, Tudor percorre la stessa strada e per me è stato un bene avere continuità. Poi il mister mi ha fatto crescere sotto tanti aspetti, soprattutto a livello mentale e fisico, è un tecnico che dal lunedì al sabato spinge sempre al massimo. Riesce a tirar fuori il meglio da tutti noi. In più, questo Verona è più forte. Se l'Hellas può arrivare in Europa? Mi piacerebbe molto. Penso che siamo davvero forti ma che ci sono rivali altrettanto forti, a partire dalla Fiorentina di domenica. Sarà una sfida tosta, spettacolare, perché entrambe le squadre corrono molto e cercano sempre il gol. I miei obiettivi? Finire bene la stagione, fare ancora qualche gol. Mi ci vorrei abituare. E mi piacerebbe tornare a giocare ancora in Europa, col Verona sarebbe il massimo».