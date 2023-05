Hellas, Montipò eletto Cuore Gialloblù 2022/23

Va a Lorenzo Montipò il titolo di Cuore Gialloblù della stagione 2022/23.

La sesta edizione del riconoscimento, che si è conclusa alla 35^ giornata, quest'anno ha infatti visto trionfare il portiere piemontese, il più votato dai tifosi nel corso della stagione come migliore in campo dell'Hellas. Il numero 1 del Verona, con la settima vittoria in stagione conquistata proprio nell'ultimo turno di campionato, si è portato così a quota 33 punti, aggiudicandosi aritmeticamente la vittoria del Cuore Gialloblù per la stagione 2022/23 grazie ai 14 punti di vantaggio su Simone Verdi, secondo a tre giornate dal termine.

Un campionato che per Montipò si è tradotto, a oggi, in 119 parate effettuate - più di qualsiasi altro portiere della Serie A in corso - su un totale di 34 presenze e 3.344 minuti giocati - considerando anche quelli di recupero - che lo rendono, al momento, il sesto giocatore più utilizzato di questa Serie A. Parate decisive come quelle su Piatek al 'Bentegodi' nella sfida contro la Salernitana, oltre agli interventi determinanti della sfida con il Lecce in trasferta: parate cruciali che hanno permesso ai gialloblù di conquistare, in queste specifiche occasioni, sei punti importanti in campionato. Per Montipò, inoltre, si tratta del dodicesimo podio stagionale: sette vittorie e cinque secondi posti conquistati.

Secondo posto, invece, per quanto riguarda la 35^ tappa per Isak Hien, che ha conquistato così l'ottava presenza tra i migliori tre in questa stagione. Nel match giocato contro il Torino il difensore svedese si è distinto per aver recuperato 12 palloni, risultando il miglior gialloblù in questa statistica, oltre a vincere otto dei duelli ingaggiati. A chiudere il podio Juan David Cabal, il suo primo in questo campionato. Una prestazione da un tiro nello specchio, quattro duelli vinti su cinque ingaggiati e due palloni intercettati per il giovane difensore colombiano. Appena fuori dalla zona punti Darko Lazovic e Milan Djuric.