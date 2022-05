Hellas Verona - Milan: vietata la vendita di bevande in vetro, lattina e plastica

In occasione della partita di calcio Hellas Verona - Milan, in programma allo stadio Bentegodi domenica 8 maggio alle 20.45, su richiesta del questore sarà vietata la vendita o la somministrazione di qualsiasi bevanda contenuta in bottiglie di vetro, lattina o qualsiasi altro materiale non preventivamente aperto. Sarà consentita solamente in contenitori di carta.

L’ordinanza, firmata dal sindaco Federico Sboarina, riguarda l’area delimitata dalle vie Nascimbeni, delle Coste, Albere, Bastione Ferrovia, S. Marco e Camuzzoni, a partire da 4 ore prima dell’inizio della partita e fino a 2 ore successive al termine.

Eventuali violazioni saranno sanzionate con multe che vanno da 25 a 500 euro.