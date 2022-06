Hellas, Magnani rientra a Verona: la Sampdoria ha deciso di non riscattarlo

Giangiacomo Magnani si prepara a tornare all'Hellas Verona, con un futuro ancora tutto da scrivere.

Il difensore emiliano non verrà infatti riscattato dalla Sampdoria, squadra nella quale ha trovato davvero poco spazio nella seconda parte di campionato. La conferma è arrivata direttamente dal presidente blucerchiato, Marco Lanna, che ha "ufficializzato" la sua decisione al quotidiano sportivo Tuttosport.

Passato in prestito alla squadra ligure nel corso del mercato di gennaio, il centrale arretrato verrà ora valutato in ritiro dal nuovo allenatore gialloblù, Gabriele Cioffi, per capire se possano esserci i margini per un'eventuale permanenza o, al contrario, sia il caso di inserirlo nuovamente tra i giocatori cedibili sul mercato.