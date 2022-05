Hellas, Lippi incorona Tudor: «Il Verona mi ha sorpreso, è organizzato e ha motivazioni forti»

Le cose più belle della stagione? Marcello Lippi non ha dubbi: il Verona di Tudor.

Il ct dell'Italia campione del mondo 2006, attraverso un'intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport, ha elogiato mister e gruppo gialloblù, oltre a dare un commento anche sugli altri tecnici emergenti:

«L'Hellas è organizzatissimo, con motivazioni forti. Tudor un po' mi ha sorpreso, non era come Conte o Deschamps, ma un lavoratore serio e taciturno, ora è proprio bravo. Il Sassuolo di Dionisi ha fatto cose notevoli con le grandi, così come la Fiorentina di Italiano. Juric mi piace perché incarna il mio allenatore ideale: quello che entra nella testa dei giocatori, li convince a dare il massimo, fa in modo che i grandi si mettano al servizio della squadra. Non è che la tattica non conti, ma l'aspetto psicologico è più importante. E in questo c'è un maestro: Ancelotti. Ma posso fare i complimenti a uno meno famoso? Davide Nicola. Ogni volta prende una squadra che sembra morta e la porta a credere».