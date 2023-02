Hellas di nuovo in campo per HV Foundation e Abeo: all'asta le maglie di Verona-Salernitana

Proseguono le iniziative benefiche dell'Hellas Verona.

Le maglie utilizzate dai calciatori gialloblù in occasione della vittoria del Bentegodi con la Salernitana, infatti, sono state messe all'asta su MatchWornShirt. Le divise sono impreziosite dalla patch con la scritta Hellas Verona Foundation posizionata all'interno del colletto, rappresentando così dei cimeli unici che possono essere acquistati dai tifosi per sostenere la fondazione benefica scaligera, per l'appunto, ma anche il progetto Casa ABEO Alloggi, dedicato ai piccoli pazienti dell'associazione e alle loro famiglie.

