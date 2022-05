Hellas, eguagliato il record di gol in Serie A

La stagione è straordinaria, e proprio per questo l'Hellas punta a chiuderla nel migliore dei modi.

Il Verona di Igor Tudor non ha alcuna intenzione di togliere il piede dall'acceleratore, perché c'è ancora qualcosa per cui vale la pena lottare fino in fondo. Acquisita con largo anticipo la salvezza, ai gialloblù rimane in testa un unico pensiero: battere il record di punti. Nel frattempo, nonostante la sconfitta rimediata al Bentegodi contro il Milan, gli scaligeri hanno centrato il secondo degli obiettivi inseguiti per il finale di annata. La rete del vantaggio firmata da Marco Davide Faraoni, infatti, è valsa il raggiungimento del record di gol in Serie A per gli scaligeri. In totale sono 62, come nella stagione 2013/14, quando Luca Toni realizzò la bellezza di 20 marcature. Il merito va anche e soprattutto al "tridente delle meraviglie" dei tre tenori offensivi, tutti in doppia cifra. La prima punta Giovanni Simeone, autore di 16 centri e 6 assist, il talentuoso fantasista Gianluca Caprari, consacratosi con 12 timbri e 7 passaggi vincenti, ed infine il trequartista tuttofare Antonin Barak, 11 e 4. Fanno 39 gol, addirittura il 62% dei complessivi: numeri da top, difficili da trovare anche in Europa.

Battuto il miglior traguardo di Ivan Juric, ovvero quello dei 49 punti della stagione 2019/20, restano due partite per provare a raggiungere quello che varrebbe il primato storico del club in massima serie. Una soglia posta a quota 54, anche questa (come nel caso dei gol) risalente al 2013/14, con Andrea Mandorlini in panchina. Attualmente i gettoni raccolti sono 52, quindi per pareggiarla ne basterebbero altri due, tre per superarla. La prima occasione, nemmeno farlo apposta, si presenterà al Bentegodi con ospite il Torino dell'ex Juric, mentre l'ultima chance sarà in trasferta all'Olimpico contro la Lazio. Igor Tudor, dopo quanto già di straordinario fatto sin qui dal suo fondamentale arrivo, vuole a tutti i costi arrivarci: non c'è bisogno di ricordarlo ai giocatori, che hanno già dimostrato con le ultime prestazioni di essere ampiamente della sua stessa idea.