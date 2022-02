Hellas a due volti contro la Roma. Tudor: «Punto importante, dominato per 70 minuti»

Un primo tempo straordinario del Verona, un secondo tempo non all'altezza di quanto visto in precedenza.

Così è andata la sfida dell'Olimpico, sul campo della Roma, capace di rimontare nella ripresa dopo aver subito per i primi 45 minuti il brillante gioco gialloblù. Un Hellas passato immediatamente in vantaggio con Barak, lesto nel ribadire in rete su una respinta corta di Rui Patricio, al termine di uno schema su calcio di punizione ben realizzato. Il raddoppio è invece firmato da Tameze: Caprari, giunto a fondo campo, appoggia a rimorchio per il centrocampista, che spara al meglio sotto la traversa. Dopo l'intervallo gli ospiti non riescono a ripetersi, affievolendosi e iniziando a subire le avanzate dei giallorossi. I cambi di Tudor non funzionano, quelli di Mourinho sì: il giovane subentrato Volpato insacca rasoterra sugli sviluppi di calcio d'angolo. Poi, invece, è l'altro Primavera Bove a sorprendere tutti con un tiro ben indirizzato sul palo di Montipò. Alla fine è un 2 a 2 di sollievo per i capitolini, visto come si erano messe le cose, e di rimpianti per gli scaligeri.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico croato al termine dell'incontro, rilasciate a DAZN e riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

«Che pareggio è stato? Penso che questa sera la squadra abbia disputato una grande partita, i ragazzi hanno fatto un'ottima prestazione. È un punto importante viste la qualità della Roma e la difficoltà della trasferta, ma avendo dominato per 70 minuti penso che avremmo meritato di vincere. La squadra in questo momento sta molto bene fisicamente: abbiamo comandato il gioco per gran parte del match su un campo ostico, dobbiamo essere orgogliosi della nostra prestazione. Ora iniziamo già a concentrarci sulla prossima sfida di domenica contro il Venezia.

Il primo gol? Ho esultato perché ero soddisfatto della riuscita dello schema. Siamo passati in vantaggio grazie ad una situazione studiata e provata in settimana: vedere sul campo i frutti del proprio lavoro è motivo d'orgoglio e fa sempre piacere.

Tameze? Adrien sta disputando una stagione straordinaria, in questo periodo sta bene ed è in forma come il resto della 'rosa'. È un ragazzo che durante la settimana sta lavorando molto, dando sempre il massimo. Ha qualità nelle due fasi e in questa stagione sta realizzando anche dei gol importanti. Sono contento per lui».

Tra i migliori gialloblù c'è stato anche Gianluca Caprari, decisivo in occasione dell'assist servito a Tameze per la rete del raddoppio. Queste le parole del trequartista romano, anch'esse riportate sul sito ufficiale del Club scaligero:

«Un grande Verona per buona parte della gara… Abbiamo dimostrato di essere una bella squadra, però c'è rammarico perché potevamo portare a casa la vittoria. Sapevamo non sarebbe stato facile su questo campo, ma ci teniamo la prestazione e il punto.

Quali sono stati i pregi del Verona? Avevamo preparato benissimo la partita, come sempre. Abbiamo giocato un bel calcio, soprattutto nel primo tempo, poi è uscita la Roma ma resta quanto di buono fatto in tutta la gara.

Sei in grande fiducia… Sì, mi trovo bene in questo gruppo, con mister Igor Tudor e con tutto l'ambiente. Devo continuare così.

I più di 700 tifosi gialloblù si sono fatti sentire… Eccome, il supporto dei nostri tifosi è importante e ci spinge in ogni partita, soprattutto in casa. Dovremo proseguire su questa strada e dare loro altre soddisfazioni.

Contro il Venezia un'altra gara importante… Avremo una grande opportunità, nel nostro stadio: speriamo di portare a casa un altro risultato positivo».