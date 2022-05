Hellas corsaro a Cagliari. Bocchetti: «Una bella emozione per me. Devo fare un elogio ai ragazzi»

Il Verona si aggiudica la sfida esterna col Cagliari, complicando ancora di più la corsa salvezza dei rossoblù.

L'Hellas che ha dimostrato ancora una volta di non volersi accontentare, continuando a inseguire il record di 54 punti di Mandorlini, che ora è solamente a due lunghezze di distanza. I sardi, d'altra parte, non sono riusciti ad imporsi in casa: secondo Mazzarri i gialloblù «sembravano assatanati e che giocassero la finale di Champions». Uno spirito battagliero che piace molto alla piazza, e che con mister Tudor non è stato abbandonato nonostante l'obiettivo acquisito. Poi, là davanti, il tridente fa sempre divertire: Caprari, Barak e Simeone, tra gol e assist, hanno indirizzato ancora una volta le sorti in favore degli scaligeri.

Di seguito le principali dichiarazioni del collaboratore tecnico Salvatore Bocchetti al termine dell'incontro, rilasciate a DAZN e riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

«Soddisfatto dell'esordio in panchina? Molto, è stato bellissimo ed emozionante debuttare in panchina con una vittoria. Devo fare un grande elogio a tutta la squadra, abbiamo dimostrato di essere un grande gruppo, anche chi ha avuto meno spazio finora anche oggi ha dimostrato di essere un giocatore da Hellas".

Che gara è stata? Siamo riusciti a gestire bene tutte le fasi della partita, e questo è molto importante. Davanti, poi, abbiamo tre grandi giocatori come Simeone, Caprari e Barak che anche oggi hanno inciso sul risultato, grazie anche al supporto di tutto il resto della squadra, che è fondamentale".

Primo anno al fianco di mister Tudor? Sono grato e orgoglioso di lavorare con lui, è un grande allenatore e da lui sto imparando molto, ogni giorno».

Ancora decisivo Gianluca Caprari, che dopo il gol realizzato alla Sampdoria si è ripetuto anche contro il Cagliari. Queste le parole del trequartista, anch'esse riportate sul sito ufficiale del Club scaligero:

«Attacco che fa sempre divertire? Il nostro campionato è stato ottimo e i numeri dell'attacco sono sotto gli occhi di tutti, ma è il lavoro della squadra che ci rende possibile essere così incisivi, come è successo anche oggi contro il Cagliari.

Campionato straordinario? Il nostro obiettivo era la salvezza e siamo stati bravissimi a raggiungerlo e andare anche oltre, di questo dobbiamo essere orgogliosi.

Stagione fantastica? Ho trovato, a Verona, un ambiente strepitoso e una squadra che gioca molto in attacco. Sono contento di quello che sto facendo, mancano ancora tre partite e voglio chiudere al meglio».