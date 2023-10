Hellas beffato dalla Juve, Baroni: «Una sconfitta così dispiace ed è dolorosa. Ora si volta pagina»

Sconfitta tanto beffarda quanto dolorosa per l'Hellas, che all'Allianz Stadium si vede superare all'ultimo respiro dalla Juventus.

Il fortino gialloblù regge per 97', quando - dopo due gol annullati a Kean - Cambiaso infila Montipò su torre di Milik, complice l'aiuto del palo. La squadra di Marco Baroni si vede così scivolare via il punto dalle mani a tempo scaduto, incassando un altro ko dopo quelli di Frosinone e Napoli.

Di seguito le principali dichiarazioni del tecnico toscano al termine dell'incontro, riportate sul sito ufficiale del Club gialloblù:

Mister quanto fa male questo risultato maturato negli ultimi istanti della partita? «Mi dispiace soprattutto per i ragazzi. Per il sacrificio, la dedizione e la voglia di non prendere gol che la squadra ha espresso è doloroso, ma il calcio è anche questo. Peccato perché bastava difendere bene quell'ultimo pallone, ma anche queste situazioni ci devono servire. Ora si va avanti e si volta pagina. La squadra nel primo tempo mi è piaciuta, ha mantenuto equilibrio e distanze, anche nello sviluppo. Nel secondo tempo abbiamo pagato qualcosa a livello fisico, loro hanno grande forza e prestanza fisica, soprattutto sulle situazioni che nascono dai cross. L'avevamo sempre gestita bene, difendendo in modo efficace, peccato perché si esce comunque da questo campo con una buona prestazione. C'è da lavorare ma abbiamo anche questa consapevolezza».

La rabbia che i giocatori stanno provando deve essere trasformata in energia positiva per il futuro? «Assolutamente. Quando fai un campionato così sai che devi passare da queste gare e da queste sofferenze. Abbiamo giocato contro delle grandi perdendo di misura e questo ci deve indicare che la squadra è viva, compatta ed equilibrata. Però sappiamo che questo non basta e dobbiamo fare di più».