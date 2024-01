Hellas, vittoria importantissima contro l'Empoli. Baroni: «Queste sono partite che valgono triplo»

Al termine di una settimana che ha visto un mercato caldissimo in uscita (l'ultima partenza è stata quella di Faraoni, approdato alla Fiorentina) e delle polemiche roventi in seguito alla sconfitta contro l'Inter (concluse con la diffusione degli audio del VAR), l'Hellas Verona è riuscito ad ottenere comunque una preziosissima vittoria in chiave salvezza, superando allo stadio Bentegodi una diretta concorrente come l'Empoli.

«Sono tre punti fondamentali perché era uno scontro diretto e queste sono partite che valgono il triplo - ha dichiarato mister Baroni a fine partita, come riporta il sito ufficiale della società -. Mi piace come li abbiamo ottenuti, la squadra è stata attenta, equilibrata e compatta. Peccato per il gol preso, però c'è stato un ottimo spirito anche nelle difficoltà e questo è importantissimo. Questo spirito la squadra l'ha costruito nel tempo. Siamo contenti soprattutto per i tifosi, che anche se c'era tanta nebbia, ci hanno fatto sentire forte il loro incitamento. È un momento difficile, lo sappiamo, ma proprio per questo dobbiamo compattarci sempre di più, tutti insieme, e affrontare questo campionato che sarà complicato, però ci siamo».

Non è passata inosservata la grande prestazione di Serdar: «Sono molto contento per Suat - ha aggiunto l'allenatore dell'Hellas -. È un giocatore che ha qualità ma non era riuscito ancora ad esprimerla a pieno per diverse situazioni. In settimana ho avuto un bel confronto con lui e gli ho chiesto se lui credeva nel progetto Hellas e lui mi ha risposto di sì. L'ho stimolato molto e anche se è una mezzala, facendo una partita accesa, con aggressività, ha dimostrato di poter coesistere con Duda. La sua risposta è stata bellissima e oggi sappiamo di avere un giocatore in più».

Sul proseguimento della stagione, Baroni ha poi concluso: «Dobbiamo essere equilibrati, dobbiamo pensare solo al lavoro e alla crescita del gruppo e della nostra mentalità. Solo il lavoro, lo stare insieme uniti, ci può portare a raggiungere l'obiettivo che tutti noi vogliamo».

Incassati i complimenti di Baroni per la prestazione di sabato, Serdar ha commentato così la partita contro l'Empoli: «Era una partita importante per noi quella di oggi, come anche per i nostri avversari. Abbiamo lottato insieme come una squadra e siamo contenti di aver conquistato questi tre punti, li abbiamo meritati oggi.

Prima della partita abbiamo parlato con il mister che ci aveva detto che sarebbe stata una partita difficile quella di oggi. Lo abbiamo visto poi sul campo, loro hanno giocato comunque bene e dopo il nostro 2-0 noi ci siamo un po' abbassati e abbiamo concesso il gol del 2-1, ma non abbiamo smesso di lottare, sempre uniti come una squadra. Solo così è possibile conquistare i tre punti e noi oggi lo abbiamo fatto».

Per la prima volta in stagione il centrocampista tedesco di orgine turca ha giocato per tutta la partita: «Oggi per me è stato un giorno importante. Ho aspettato molto questo momento, sono contento di poter aiutare la squadra come ho fatto oggi. Ora guardiamo avanti verso le prossime partite.

Sono contento dell'assist per Cyril. Nella ripresa sono stato vicino al gol, questo mi fa piacere anche se purtroppo non sono riuscito a segnare. Ora guardo avanti, sono contento comunque che la squadra ha conquistato questi tre punti».

La prossima sfida, vedrà l'Hellas impegnato nell'anticipo del sabato sul campo della Roma: «Dobbiamo rimanere concentrati. Nella prossima partita ci mancheranno due giocatori, sarà ancora più importante riuscire a restare uniti tutti insieme come una squadra per un'altra partita difficile che ci aspetta».