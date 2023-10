Hellas, nuova asta a sostegno di Abeo con le maglie di Frosinone-Verona

Anche in occasione di Frosinone-Verona le maglie indossate dai calciatori dell'Hellas verranno messe all'asta su Matchwornshirt.



La partita, in programma oggi, domenica 8 ottobre, offrirà un'ulteriore occasione per HV Foundation di supportare il progetto 'Casa ABEO Alloggi': l'ambizione è quella di raccogliere i fondi necessari per costruire uno dei quattro mini-appartamenti per le famiglie dei bambini ricoverati nel reparto di Oncoematologia Pediatrica dell'Ospedale di Borgo Trento a Verona.



Le maglie degli 11 titolari, impreziosite con una patch dedicata a HV Foundation, verranno così messe all'asta su Matchwornshirt al fischio d'inizio; quelle dei giocatori che subentrano verranno invece aggiunte in un secondo momento.

CLICCA QUI per partecipare all'asta e sostienere HV Foundation e Abeo