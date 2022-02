Hellas, l'agente di Tameze: «Adrien è concentrato sul Verona, vedremo poi a fine campionato»

Tante big lo cercano, ma lui (al momento) ha in mente solo l'Hellas.

Adrien Tameze è uno dei protagonisti del Verona di Tudor, sostanza e geometrie di un centrocampo ormai ben collaudato. Grazie a prestazioni convincenti e ai quattro gol segnati in 26 partite, le grandi squadre lo stanno già addocchiando per la prossima stagione. Ecco cosa ha detto il suo fratello-agente, Pascal Tameze, nell'intervista rilasciata a TMW:

Cosa è cambiato quest'anno per Adrien?

«Questo è il suo secondo anno in Serie A e in Italia sta bene, apprezza il supporto quotidiano dei tifosi e la grande passione che c'è per il calcio. Tutte queste cose gli permettono di esprimere il suo talento come lo esprime in questo momento».

Quanto Tudor ha inciso sul suo rendimento?

«In questi due anni all'Hellas Verona è cresciuto in termini di maturità, forma fisica e intelligenza tattica. Tudor gli ha permesso di sviluppare ulteriormente la sua capacità di moltiplicare gli sforzi rimanendo lucido in attacco e in difesa per 90 minuti. Statistiche alla mano, sta vivendo la migliore stagione della sua carriera».

Il modo di giocare di Tudor, il suo 3-5-2, è stato determinante per esaltare le sue caratteristiche. Questo influirà nel valutare le offerte che arriveranno in estate?

«Adrien ha già giocato in molti moduli: 4-1-4-1; 4-3-3; 4-4-2; 3-5-2. E in diverse posizioni. Una delle sue grandi qualità è quella di sapersi adattarsi molto facilmente: per questo motivo, il modulo avrà poca influenza nel processo decisionale sul suo futuro».

La prossima sarà l'estate per il passaggio in una big? Gli piacerebbe restare in Italia o provare un altro campionato?

«Adrien è molto soddisfatto del campionato italiano. E come tutti i giocatori, il suo desiderio è quello di giocare in una grande squadra con ambizioni da trofeo. Non abbiamo ancora parlato del prossimo anno, vedremo a fine campionato se la decisione giusta sarà restare in Italia o andare altrove. Al momento è concentrato al 100% sul finale di stagione con l'Hellas Verona».