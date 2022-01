L'Hellas scende in campo per ABEO: disponibili all'asta le maglie di Spezia-Verona

L'Hellas scende in campo per ABEO.

In occasione di Spezia-Verona, la squadra allenata da mister Tudor ha disputato la gara con una patch speciale sulle maglie, per celebrare la partita numero 1000 del Verona in Serie A. La società gialloblù ha invitato i propri supporters (e non solo) a partecipare all'asta su Match Worn Shirt, acquistando un cimelio di assoluto valore e sostenendo così il progetto "CASA ALOGGI" di ABEO, un'associazione dal cuore grande che aiuta e sostiene i piccoli pazienti, e le loro famiglie, del reparto di Pediatria Oncologica dell'Ospedale di Borgo Trento. L'asta è già disponibile e si concluderà martedì 25 gennaio. Sono in vendita le maglie utilizzate dagli 11 titolari, oltre a quelle preparate per tutti i convocati per la sfida del 'Picco'.

Un'occasione unica per aggiudicarsi un pezzo da collezione e aiutare una realtà da sempre vicina a tutti i veronesi.

PARTECIPA ALL'ASTA SU MATCH WORN SHIRT - CLICCA QUI