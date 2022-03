Da "Hellas 4 Peace" ancora aiuti per l'Ucraina: Ferron dona un quintale di riso, maglie dei giocatori all'asta

Prima e dopo la sfida col Napoli si è giocata una partita più importante, quella della solidarietà dell'Hellas Verona e di tutti i veronesi.

Il Club scaligero, attraverso una serie di iniziative benefiche, si è fatto portavoce di un messaggio universale ed eterno di pace che la squadra gialloblù ha poi trasferito anche in campo, dinanzi ad un Bentegodi gremito di pubblico.

Prima di tutto, assieme a Life Share Network e Ronda della Carità Verona, la società del presidente Setti ha organizzato una raccolta di beni di prima necessità nel Park A al di fuori dello stadio. Sono stati portati pasta, riso, olio, sughi in latta e tanti altri generi alimentari a sostegno delle persone cui è rimasto poco o nulla.

Nel riscaldamento pregara i giocatori hanno poi indossato maglie e felpe speciali riportanti la scritta "Hellas 4 Peace". Alle 17 di oggi, lunedì 14 marzo, questi 44 capi saranno disponibili all'asta su Match Worn Shirt. Sono tutti personalizzati con il numero del calciatore, e quindi da considerarsi come vere e proprie pre-match worn. Si tratta di una bella occasione per aggiudicarsi un cimelio unico, dal forte valore simbolico, e per contribuire alla causa di ABEO, associazione che da sempre dà una mano a chi è in difficoltà e che oggi ha bisogno del nostro aiuto per far fronte a una situazione drammatica, che riguarda in particolare i bambini oncologici, e le loro famiglie, provenienti dall'Ucraina.

Alla solidarietà dei veronesi, infine, si è aggiunta anche quella del partner gialloblù Antica Riseria Ferron, che ha donato un quintale del suo rinomato riso. Questo generoso gesto, sommato all'iniziativa della raccolta beni, ha portato più di quattro quintali di prodotti complessivi, che in settimana saranno spediti direttamente sul territorio ucraino, sempre grazie alla collaborazione con Life Share Network e Ronda della Carità Verona.