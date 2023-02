Una nuova gialloblù in squadra: il Chievo Women dà il benvenuto a Buonamassa

Innesto a sorpresa per il Chievo Women.

La società femminile scaligera, tramite i propri canali, ha infatti annunciato ufficialmente l'acquisto a titolo definitivo di Federica Buonamassa, centrocampista classe 2003.

La giovane giocatrice pugliese è cresciuta calcisticamente nella Pink Bari, con cui ha messo a referto anche 7 presenze in Serie A. Più recentemente ha vestito la maglia del Sassuolo, disputando un ottimo campionato Primavera. Calciatrice dotata di geometrie, ama giocare davanti alla difesa, è abile nel palleggio e non si risparmia per aiutare la squadra.

Un grave infortunio occorso lo scorso maggio le ha impedito di scendere in campo nella prima parte di questa stagione, ma adesso Buonamassa è arrivata in gialloblù con la carica di chi vuole tornare ad accarezzare il pallone dopo tanto tempo e riappropriarsi di ciò che più ama. Una motivazione e un entusiasmo che si prepara a riversare per la sua nuova avventura.