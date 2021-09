Genoa-Verona, Ballardini: «Hellas sempre uguale, idea di gioco chiara. Serviranno cuore e furore»

L'allenatore rossoblù ha parlato della squadra di Tudor nella conferenza stampa della vigilia: «È cambiata poco in questi tre anni, facendo sempre bene. Noi, al contrario, abbiamo cambiato molto e avuto tante difficoltà»

Davide Ballardini, tecnico del Genoa, ha parlato in conferenza stampa della partita con l'Hellas, al via domani sera, sabato 25 settembre, alle 20.45.

«Il Verona? È una squadra che ha cambiato poco in questi tre anni, ha sempre fatto benissimo. Il Genoa, al contrario, ultimamente ha cambiato molto e ha sempre avuto tante difficoltà. Giochiamo contro una squadra che ha un'idea chiara di gioco, i giocatori più o meno sono quelli. Noi abbiamo tanta serietà e ci mettiamo tanto impegno e bisogna che andiamo più forte a capire e a formare una squadra per essere competitivi.

Che squadra ci vuole? Ci vuole quello spirito lì. Grande cuore, molta testa, furore e chiarezza in quello che si dovrà fare con la palla e quello che si dovrà fare quando la palla ce l'avranno gli altri. Questi a dirlo sembra facile ma noi abbiamo la capacità di trasformare tutto questo in campo».

Si prospetta una grande presenza di pubblico sugli spalti dello stadio Ferraris: la nuova proprietà 777 Partners, come segno di ringraziamento per il benvenuto, ha deciso di regalare i biglietti ai propri tifosi per la sfida di campionato contro i gialloblù.