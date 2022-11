Galà del Calcio Triveneto, Montipò premiato come miglior giocatore dell'Hellas 2021/22

Doppio riconoscimento per Lorenzo Montipò e Michela Ledri, rispettivamente portiere dell'Hellas Verona e difensore - nonchè capitano - dell'Hellas Verona Women.

In occasione della 22esima edizione del 'Gala del Calcio Triveneto', tenutasi nella mattinata di lunedì 14 novembre nella solita cornice del Teatro Comunale 'Città di Vicenza', Montipò e Ledri hanno ricevuto il riconoscimento come migliori calciatori delle rispettive squadre per la stagione di Serie A e Serie A Femminile 2021/22.

I gialloblù sono stati premiati da Gianni Grazioli, Direttore Generale dell'Associazione Italiana Calciatori, e Alberto Nuvolari, Presidente dell'Unione Stampa Sportiva Italiana del Veneto.

L'estremo difensore scaligero, in particolare, ha parlato del difficile momento della squadra dopo la sconfitta con lo Spezia: «C'è ancora tempo per rimediare, sono sicuro che possiamo ancora raggiungere la salvezza. Sono orgoglioso di poter rappresentare l'Hellas in questo premio e sono sicuro che potrà essere un ulteriore spinta per cercare di uscire da questa situazione. La Nazionale? È un sogno, ma penso prima di tutto all'Hellas».