Frosinone - Hellas Verona, le probabili formazioni | Da una difesa da reinventare a un attacco senza gol: Baroni medita cambiamenti

Dopo lo sterile pareggio a reti bianche contro il Torino, l'Hellas si affaccia alla seconda trasferta consecutiva con una grande voglia di tornare alla vittoria.

Di fronte c'è un Frosinone con nove punti in classifica, uno in più dei gialloblù, che affronterà l'incontro con tutta la carica dell'ex allenatore gialloblù Eusebio Di Francesco. Marco Baroni, d'altra parte, avrà di certo qualche problemino da risolvere, a partire dalla difesa: Hien sarà sicuramente out, e oltre a lui rimangono da valutare le condizioni di Dawidowicz, Amione e Cabal. Per questo, non è da escludere la possibilità che qualche centrocampista arretri a dar manforte al reparto. Oltre al pacchetto arretrato, il tecnico ex Lecce dovrà fare i conti però anche con l'attacco: l'astinenza da gol dura da quattro partite, per cui potrebbe esserci qualche novità per cercare di dare la giusta scossa: Bonazzoli, Djuric o ancora Cruz? Fischio d'inizio alle ore 15 di domani, domenica 8 ottobre, allo stadio 'Stirpe' di Frosinone.

I PRECEDENTI - Il Frosinone ha vinto quattro dei sei precedenti contro il Verona tra Serie A e Serie B (1 pareggio e 1 sconfitta). L'Hellas non ha trovato il successo in 33 delle ultime 34 trasferte contro avversarie laziali in Serie A (completano otto pareggi e 25 sconfitte tra Roma, Lazio e Frosinone); l'unica eccezione è un 2-1 contro la Lazio il 12 dicembre 2020.

QUI FROSINONE - Per la gara contro l'Hellas, in casa Frosinone ci sono diversi dubbi di formazione legati soprattutto alle condizioni fisiche di alcuni elementi della rosa. Di Francesco recupera Romagnoli per la difesa, ma per il momento l'ex Lecce è in dubbio per un posto da titolare, cosi come Garritano. In porta confermato Turati, linea a quattro di difesa che sarà composta da Oyono e Marchizza sugli esterni e Okoli e Monterisi in mezzo. In mediana, invece, dovrebbe essere Brescianini il prescelto per affiancare Barrenechea e Mazzitelli. Tornerà Cheddira al centro dell'attacco, con Soulé a destra e uno tra Baez e Caso sulla sinistra. Così l'allenatore dei canarini sull'avversario: «Affrontiamo una squadra aggressiva, che ha un ottimo allenatore, Marco Baroni, che stimo molto. Conosco la loro mentalità, alcuni dei loro giocatori in particolare. Preferisco non parlare di quanto è accaduto a Verona, è un periodo che non ricordo con felicità».

QUI HELLAS VERONA - Problemi nella difesa gialloblù in vista della trasferta di Frosinone. Potrebbero infatti essere ben quattro gli assenti nel pacchetto arretrato in casa Hellas (Hien, Dawidowicz, Amione e Cabal), con Baroni che potrebbe essere costretto ad arretrare Faraoni come braccetto di destra al fianco di Magnani e Coppola davanti a Montipò. In mezzo Hongla e Folorunsho, con Faraoni (occhio ancora a Terracciano) e Lazovic sugli esterni. Davanti potrebbe cambiare qualcosa: se dovesse riposare Ngonge, con Duda ci potrebbe essere Suslov (ma attenzione a Saponara), a supporto di uno tra Bonazzoli, Djuric e Cruz. Così il tecnico toscano nella conferenza stampa dell'anti-vigilia: «Verona da accendere? Quando parlo di equilibrio parlo di compattezza, non solo quando non abbiamo il pallone, ma anche quando ce l'abbiamo: di come giocarlo e di come perderlo nel modo giusto, stiamo lavorando su questi aspetti. In queste sette partite si sono alternati 23 giocatori, tra cui molti attaccanti. Avevamo bisogno di questo per conoscere meglio i giocatori, capire bene le loro caratteristiche e questo lo stiamo facendo. Non sono abituato a partire da dietro nel lavoro su una squadra, parto sempre da davanti per poi tornare indietro. Sotto questo profilo la squadra sta lavorando molto per migliorare. Frosinone? Non mi ha stupito. Ha un allenatore che io stimo molto ed è una squadra che è stata costruita con equilibrio e razionalità: sarà una partita complicata per noi così come per loro. Comprendiamo l'importanza di questa gara, ma in questo campionato ogni partita va affrontata con massima attenzione e determinazione. Giocheremo in un ambiente in cui c'è tanto entusiasmo fuori e dentro il campo, e sfidiamo una squadra che ha sì molti esordienti nella categoria, ma tutti consapevoli di dover fare molto per mantenerla. Da questo punto di vista noi sotto l'aspetto dell'atteggiamento e dell'impatto emotivo non possiamo essere al di sotto di loro. Dawidowicz e Amione? Aspetteremo domani per fare le valutazioni finali ma entrambi sono migliorati molto. In ogni caso sono tranquillo perché chiunque andrà in campo avrà la mia fiducia e quella dei ragazzi. Se saranno disponibili bene, altrimenti abbiamo altri giocatori che andranno in campo per sfruttare questa chance. Per quanto riguarda Terracciano e Faraoni la soluzione che abbiamo provato a Torino mi è piaciuta, ma penso che entrambi possano ricoprire quel ruolo. Ho optato per arretrare Terracciano invece che Faraoni perché il primo era già in partita, mentre il secondo stava entrando a gara in corso. Attacco? Non mi piace parlare solo di attaccanti perché è la squadra che deve migliorare nel portare la palla lì davanti. Venivamo anche da una struttura in cui c'era un po' troppa abitudine nel verticalizzare per sfruttare le caratteristiche dei giocatori. Sto cercando soluzioni diverse come lavorare di più sulle catene esterne e spostare il fronte, perché agire centralmente è sempre molto difficile. I ragazzi nuovi li ho messi perché hanno caratteristiche che ci servono: in primis la dinamicità e il movimento. Non voglio giocatori statistici, per questo va in campo chi mi può offrire quei fattori. Partita sul filo tra intensità e aggressività? In questo inizio di stagione il calendario ci ha riservato cinque partite in trasferta e tre in casa, abbiamo affrontato partite difficili che ci hanno dato autostima e ci hanno fatto crescere. Abbiamo fatto partite di coraggio in cui siamo andati a prendere i giocatori avversari a tutto campo. La squadra deve migliorare nel leggere alcuni momenti della partita, questo è un aspetto che non può mancare. Si parte sempre dall'intensità e dalla compattezza, anche nella gestione della palla, le distanze ad esempio sono fondamentali per sviluppare e ricercare il gol. Stiamo lavorando molto su questo. Differenza di mentalità tra le due squadre? Penso che si affrontino sempre difficoltà nell'affrontare squadre già collaudate o con continuità sotto il punto di vista della guida tecnica, come ci è capitato in questo avvio di campionato. Per noi è fondamentale il fatto che non manchi mai l'aspetto prestativo, perché se c'è quello, dopo non mancheranno le soluzioni. Il fatto che l'aspetto prestativo ci sia sempre ci aiuterà a trovare quegli sviluppi che stiamo cercando. Ngonge un po' spento? Noi non dobbiamo sovraccaricare questi ragazzi. A loro dico sempre che la responsabilità è mia e loro devono solo pensare a giocare, è un percorso di crescita. Cyril ha impattato in modo devastante su questo campionato, poi è complicato fare così tutte le partite. Non guardo solo il gol, lui deve riempire di più le sue prestazioni ma ci stiamo lavorando. Lui è molto partecipe, noi ci aspettiamo una crescita ma non dobbiamo mettergli pressione, lui deve pensare a stare sereno e giocare. Ha la qualità per cambiare le partite ma non deve solo attendere quelle perché può inserire molte più cose in una partita. Rischio di sovrabbondanza in attacco? Da allenatore non mi preoccupo mai della scelta. Se ho il dubbio di chi far giocare significa che stanno tutti bene. In quel ruolo abbiamo anche Henry che sta cercando la situazione migliore, durante la sosta organizzeremo una partita anche per lui. Ha bisogno di trovare l'impatto sulla gara, lui sta bene, ma gli manca quella cosa che poi troverà solo nel giocare. Non ci sono problemi di abbondanza, siamo concentrati sul portare i nostri giocatori alla condizione migliore».

ARBITRO - Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno

Le probabili formazioni

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Monterisi, Marchizza; Mazzitelli, Barrenechea, Brescianini; Soulé, Cheddira, Baez

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Faraoni, Magnani, Coppola; Terracciano, Hongla, Folorunsho, Lazovic; Ngonge, Duda; Bonazzoli