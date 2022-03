Fiorentina - Verona, le probabili formazioni | In dubbio Barak, Veloso da valutare

Una sfida dal profumo d'Europa.

Così si prospetta Fiorentina-Verona, scontro diretto tra due squadre che occupano rispettivamente ottavo e nono posto nella classifica della Serie A. I viola sono reduci dalla delusione di Coppa Italia nella sconfitta beffarda contro la Juventus, mentre i gialloblù navigano sulle ali dell'entusiasmo dopo la salvezza matematicamente raggiunta nella vittoria col Venezia targata Simeone, autore di una tripletta. La botta all'anca rimediata da Barak tiene Tudor col fiato sospeso: si scoprirà solo all'ultimo se potrà essere a disposizione o meno nella trasferta allo stadio Franchi di domani, domenica 6 marzo, alle ore 15. Stesso discorso per capitan Veloso, che potrebbe rientrare tra i convocati dopo aver smaltito il problema al polpaccio accusato diverse settimane fa. Italiano, d'altra parte, dovrà sicuramente rinunciare allo squalificato Bonaventura e all'infortunato Odriozola.

I PRECEDENTI - La Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime quattro gare di massimo campionato disputate contro il Verona: una vittoria e tre pareggi (tutti per 1-1) nel parziale; l'ultimo successo gialloblù in A contro i viola risale a novembre 2019 (1-0 grazie alla rete di Samuel Di Carmine). I toscani non vincono al Franchi contro l'Hellas in Serie A dal pirotecnico 4-3 di dicembre 2013 (match in cui Borja Valero ha segnato la sua unica doppietta nel torneo): nelle ultime cinque sfide a Firenze tra queste due squadre due successi veneti e tre pareggi (tutti per 1-1).

QUI FIORENTINA - Viola senza Bonaventura, squalificato per due giornate dopo il rosso rimediato col Sassuolo, per cui in mezzo al campo con Torreira potrebbero trovare posto Duncan e uno tra Castrovilli e Maleh. Out anche Odriozola, bloccato da un trauma distorsivo al ginocchio sinistro accusato in Coppa Italia contro la Juventus: sulla destra occasione per Venuti. Al centro della retroguardia, assieme a Igor, riecco Milenkovic dall'inizio. Davanti rischia Piatek, scalda i motori Cabral per il ruolo di punta centrale. Sulle ali del tridente Sottil e Saponara sono in pole su Ikone e sull'influenzato Gonzalez. Tra i pali, infine, si rinnova il duello Terracciano-Dragowski. Così il tecnico Italiano sull'Hellas: «Arriva da risultati importanti con forte autostima per la matematica salvezza che è riuscito ad ottenere. Dovremo stare molto attenti e concentrati, perché il Verona è una squadra che in verticale fa paura. Ormai ci ha abituato a prestazioni di livello. La loro arma più importante è l'attacco alla profondità».

QUI HELLAS VERONA - Nella retroguardia scaligera riprenderanno i propri posti dopo la squalifica Günter e Casale, con Ceccherini a chiudere il terzetto davanti a Montipò, anche se il giovane Coppola ha ben figurato contro il Venezia. Alcuni giocatori da valutare fino all'ultimo per mister Tudor: oltre a Veloso, c'è apprensione per le condizioni di Barak, che rimane in forte dubbio, mentre non ci saranno sicuramente Retsos e Praszelik. Centrocampo confermato, in mediana fiducia alla coppia affiatata Tameze e Ilic. Sulla trequarti dietro all'unica punta Simeone, e con Caprari, possibile un impiego dal 1' di Lasagna, entrato con giusto piglio nel derby veneto. Così il tecnico croato in conferenza stampa: «Che partita ci aspetta? La Fiorentina è una squadra forte, che sta facendo una stagione importante. E' una delle squadre più imprevedibili del campionato, è a pochi punti dalla zona-Champions e può ancora stupire tutti. Noi però siamo carichi e concentrati, come sempre, sui noi stessi e sulla bellezza di andare a giocare a Firenze, in uno stadio che trasmette passione e contro un avversario forte. Rispetto alla gara di andata penso che il Verona abbia fatto ulteriori passi in avanti, anche se mi piacerebbe ripetere la prestazione dello scorso dicembre, dove abbiamo concesso pochissime occasioni agli avversari. Come sta la squadra? Il Verona ha dimostrato che può giocarsela con tutti, e questo non è assolutamente un aspetto da banalizzare. Il mio pensiero è rivolto esclusivamente al campo, che farà vedere davvero dove abbiamo meritato di arrivare alla fine. Mi piace ci siano ancora tante squadre forti da affrontare, perché è uno stimolo ulteriore. Non vedo alcuna ragione per cambiare atteggiamento, dobbiamo essere gli stessi che sono arrivati a 40 punti e - se possibile - migliorare ancora. I giocatori sono prima di tutto atleti, e ogni atleta fin da bambino ha come obiettivo la vittoria: vogliamo chiudere bene la stagione. Barak? Sta migliorando, ma ha riportato una forte contusione all'anca domenica e ancora non sappiamo se lo avremo a disposizione. Gli altri infortunati? Cancellieri domani si allenerà con la squadra, Praszelik non è ancora pronto al rientro, Veloso è da valutare fino all'ultimo. Coppola? Già contro l'Empoli in Coppa Italia si era messo in luce, e anche domenica ha mostrato le sue qualità, che sono anche mentali e caratteriali, oltre che tecniche. E' un ragazzo molto interessante, che deve proseguire su questa strada, che è quella giusta. Lasagna? E' un giocatore forte, con un tiro e una velocità fuori dal comune. E' un lusso avere un giocatore così, sia da titolare che come inserimento a gara in corso. Se penso di rimanere a lungo a Verona? Se uno sta bene in un posto, vuole rimanere. E io qui sto bene, non ho pensieri. Ma conta il presente, e noi abbiamo ancora una parte importante di campionato da giocare. Il nostro lavoro non è ancora finito. A Verona le condizioni sono ottime: ho una squadra costruita con intelligenza, un Presidente e un Direttore Sportivo molto bravi».

ARBITRO - Gianluca Manganiello di Pinerolo

Le probabili formazioni

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Castrovilli, Torreira, Duncan; Ikone, Piatek, Saponara.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Ceccherini, Günter, Casale; Faraoni, Ilic, Tameze, Lazovic; Lasagna, Caprari; Simeone.