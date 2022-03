Fiorentina-Verona, il doppio ex Bruni: «Hellas squadra tosta, non sarà un cliente facile per i viola»

Luciano Bruni, ex centrocampista di Fiorentina e Verona, ha rilasciato un'intervista a TMW in vista dell'imminente sfida di campionato tra toscani e scaligeri.

Queste le parole dell'attuale tecnico, reduce dall'esperienza sulla panchina dell'Ostuni:

«Verona già a 40 punti? Quando si arriva in quelle posizioni di classifica si ha la testa più libera. Le qualità ci sono e quanto già fatto dai gialloblù sino ad ora può essere un buon viatico per puntare in alto. L'Europa? Ho visto un grande spirito di squadra, sarebbe qualcosa di davvero bello ed importante. L'Hellas è una squadra tosta, molto organizzata, che aggredisce alta e che ha ritrovato giocatori importanti come Simeone. Questo è il frutto del lavoro di Tudor e di quello che ha lasciato in eredità Juric. Per la Fiorentina non sarà un cliente facile, un test importante per i viola, che devono recuperare energie fisiche e mentali dopo la sconfitta di Coppa Italia all'ultimo contro la Juventus».