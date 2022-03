Fiorentina-Verona, i convocati gialloblù: Barak non ce la fa. Out anche Veloso

Igor Tudor non vuole correre rischi, considerando anche la salvezza matematica già acquisita: Antonin Barak, dunque, non sarà a disposizione per la partita contro la Fiorentina.

La forte contusione all'anca, evidentemente, non è stata ancora smaltita del tutto, per cui il trequartista ceco non è stato inserito nella lista dei convocati per la sfida esterna al Franchi.

I gialloblù, oltre a lui, dovranno fare a meno anche del capitano Miguel Veloso: il regista portoghese dovrebbe essere a buon punto nel recupero dal problema al polpaccio, ma anche in questo caso il tecnico croato ha deciso di evitare di forzare inutilmente il rientro.

Per la sfida in programma quest'oggi, domenica 6 marzo, alle ore 15, non saranno presenti neppure gli altri infortunati Retsos, Praszelik, Pandur e Dawidowicz.

Di seguito l'elenco completo dei 22 gialloblù a disposizione per la trasferta toscana:

Portieri: Chiesa, Berardi, Montipò.

Difensori: Faraoni, Casale, Ceccherini, Gunter, Depaoli, Frabotta, Sutalo, Coppola.

Centrocampisti: Lazovic, Ilic, Bessa, Pierobon, Tameze, Hongla.

Attaccanti: Caprari, Lasagna, Cancellieri, Flakus Bosilj, Simeone.