Fiorentina, due giornate di squalifica a Bonaventura: salterà l'Hellas

Giacomo Bonaventura, centrocampista della Fiorentina, non sarà a disposizione di Italiano per la prossima sfida prevista alle ore 15 di domenica, 6 marzo, al 'Franchi' contro l'Hellas Verona.

L'ex Milan e Atalanta è stato infatti squalificato per due giornate dopo il cartellino rosso ricevuto nei minuti finali della partita persa col Sassuolo, a causa di qualche parola di troppo rivolta all'arbitro del match Alessandro Prontera.

Questa la motivazione precisa espressa dal Giudice Sportivo e riportata sul comunicato ufficiale numero 199 della Lega Serie A:

Squalifica per due giornate effettive di gara ed ammonizione a Giacomo Bonaventura «per comportamento non regolamentare in campo (Sesta sanzione); per avere inoltre, al 35° del secondo tempo, dopo la notifica dell'ammonizione, assunto un atteggiamento irrispettoso nei confronti del Direttore di gara rivolgendo al medesimo, per svariate volte, un epiteto offensivo».