Fiorentina, altra assenza col Verona: infortunio per Odriozola

Alvaro Odriozola salterà la prossima sfida contro l'Hellas Verona.

La Fiorentina, tramite un comunicato apparso sul sito, ha infatti annunciato l'esito degli esami ai quali il giocatore si è sottoposto dopo l'infortunio rimediato in Coppa Italia. Il laterale viola ha accusato un trauma distorsivo al ginocchio sinistro senza nessun interessamento capsulo-legamentoso. Un problema che lo costringerà a rimanere ai box almeno fino alla partita col Bologna, in programma per domenica 13 marzo, per la quale però rimane ancora tuttavia in dubbio. Oltre al danno anche la beffa, considerando che all'ex Real Madrid i ladri hanno recentemente svaligiato l'abitazione nella zona di Quarto, sulle colline di Bagno a Ripoli, rubando denaro e oggetti di valore, fra i quali la medaglia della Champions League vinta nel 2020 con la maglia del Bayern Monaco.

Nel frattempo, al posto dello spagnolo, il tecnico Italiano darà spazio a Venuti, protagonista in negativo proprio con la Juventus per l'autogol che ha deciso la semifinale d'andata.