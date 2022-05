Assieme a lui ci sarà anche l'attaccante Kevin Lasagna , vincitore del ' Sante Begali ' , onorificenza assegnata al calciatore più corretto in campo e dedicata alla memoria della leggenda scaligera scomparsa nel 2008.

Pierino Fanna , bandiera gialloblù dello Scudetto, sarà insignito del riconoscimento dedicato ai grandi ex , entrando così a far parte degli ' Indimenticabili '.

Ex gialloblù, premio per Fanna: la leggenda entra a far parte degli "Indimenticabili"