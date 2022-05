Ex gialloblù, Toni: «Lotta scudetto aperta fino all'ultimo. Per il Milan decisiva la difficile sfida col Verona»

Luca Toni, ex centravanti dell'Hellas Verona tra il 2013 e il 2016, è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport per commentare la lotta scudetto.

Parlando del Milan, prossimo avversario dei gialloblù, non ha tralasciato una considerazione sulla sua vecchia squadra:

«Sarà sicuramente una bella lotta fino all'ultimo, ma penso che l'Inter alla fine possa farcela. Da ex attaccante punto tutto sul centravanti, decidono sempre loro. Lautaro da una parte, Giroud ma anche Ibrahimovic dall'altra. Per i nerazzurri la partita più difficile nel calendario delle ultime tre è sicuramente quella in trasferta sul campo del Cagliari: hanno una salvezza da conquistare. Per il Milan sarà fondamentale la prossima in casa del Verona: li conosco, stanno bene fisicamente e giocare lì non è davvero mai facile».