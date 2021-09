Ex gialloblù, Marangon sull'esonero di Di Francesco: «Credo ci sia qualcosa sotto. Tudor? Poca esperienza»

Oltre a Domenico Volpati, anche un altro protagonista dello storico Scudetto dell'Hellas Verona ha commentato l'esonero di Di Francesco.

A TMW Radio, infatti, è stato Luciano Marangon a dire la sua. Queste le parole dell'ex difensore gialloblù:

«Esonero Di Francesco? Non si riesce a capire questa scelta di addio dopo solo tre giornate. Credo ci sia qualcosa sotto, magari il rapporto tra il presidente e l'allenatore. A volte può mancare la sintonia e quindi si prende una decisione simile. Che paghi sempre il tecnico è il gioco del calcio. Mi dispiace perché Di Francesco ha dimostrato di avere ottime idee e poteva esprimere un buon calcio. I risultati però in Italia contano di più. Tudor giusto per il Verona? È un allenatore che non conosco, non so che tipo di gioco possa dare, ha poca esperienza».