Ex gialloblù, Mandorlini su Zaccagni: «L'ho fatto esordire io, oggi è maturato. La partita col Verona significherà molto per lui»

Andrea Mandorlini, ex tecnico dell'Hellas, ha parlato a Lazio Style Channel in vista della prossima partita dei gialloblù, che vedrà tornare da ex al Bentegodi uno dei tanti giovani che ha lanciato nella sua esperienza da allenatore.

Il 23 settembre 2015, in Inter-Verona, è stato lui a far debuttare a San Siro Mattia Zaccagni, acquistato dai biancocelesti nel corso dell'ultimo giorno di calciomercato estivo: «L'ho fatto esordire io, credo che ad oggi sia maturato. I suoi ultimi anni a Verona sono stati importanti. Adesso giocare alla Lazio aumenta tutto il suo bagaglio e comporta anche maggiore responsabilità. Avrà tutto il tempo per dimostrare quanto vale. La gara contro il Verona significherà tanto per lui, ci tiene e credo voglia fare una grandissima partita. È un giocatore che ha ampi margini di miglioramento e ancora non abbiamo visto il vero Zaccagni».

Sull'incontro di domenica: «L'Hellas ha ripreso un po' i concetti di Juric, è una squadra dura da battere: non ti fa giocare bene e ti porta a fare male. Ci sono tanti duelli su tutto il campo, la Lazio dalla sua ha un bagaglio tecnico superiore e deve fare risultato. La gara contro l'Inter mi è sembrata a due facce: i nerazzurri avevano il pallino del gioco, poi la sfida si è ribaltata. La squadra di Sarri ha qualità importanti per vincere le partite anche con i singoli. Può fare bene, e deve battere il Verona se vuole proseguire nel suo cammino. Ogni partita ha una sua storia, ed è difficile fare pretattica oggi. La Lazio ha il suo modo di fare, e non sempre fare il gioco ti porta il risultato, però ha tante armi a disposizione. Il Verona ha il vantaggio di non avere le coppe, gioca in casa con i suoi tifosi e questo aiuta. Vedremo cosa ci riserverà questa gara, sarà molto tirata. Col Marsiglia qualcuno ha riposato, probabilmente dal punto di vista fisico andranno fatte delle valutazioni anche perché la formazione di Tudor ti impegna tanto dall'inizio alla fine».