Ex gialloblù, Mandorlini su Simeone: «Come un figlio per me. Lo vedo migliorato, ha trovato ambiente ideale e mentalità giusta»

Un amore paterno, quello sancito tra Andrea Mandorlini e Giovanni Simeone da febbraio ad aprile 2017, periodo in cui sono stati insieme ai tempi del Genoa.

Oggi il Cholito segna a raffica e fa la differenza nel Verona, tanto da diventare uomo copertina dei gialloblù e di tutta la Serie A.

L'ex tecnico dell'Hellas ha parlato dell'attaccante argentino nel corso della diretta twitch organizzata da calciomercato.com. Queste le sue principali dichiarazioni:

«Per me Simeone è come un figlio. Rispetto al passato sta facendo benissimo, ha trovato l’ambiente ideale e la mentalità giusta.

È un ragazzo fantastico, un generoso che forse prima spendeva troppe energie correndo dietro a tutti e così perdeva un po' di lucidità sotto porta. Ricordo che una volta gli avevo detto che per la generosità che mette in campo e la voglia di non risparmiarsi mai assomigliava a Toni, ma quando incontrai Luca si arrabbiò per questo paragone. Io mi auguro di non essermi sbagliato.

Ora lo vedo molto più concreto e rispetto al periodo in cui l’ho allenato è migliorato molto. Sta facendo tanti gol e inizia anche ad avere più esperienza, sta raccogliendo meritatamente i frutti del suo lavoro».