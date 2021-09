Ex gialloblù, Mandorlini: «Per l'Hellas credo in un'annata tranquilla. Zaccagni? Lazio occasione importante»

Andrea Mandorlini, ex tecnico dell'Hellas, ha parlato del momento dei gialloblù, ricordando anche uno dei talenti che ha lanciato per primo.

Il 23 settembre 2015, in Inter-Verona, è stato lui a far esordire a San Siro Mattia Zaccagni, nuovo acquisto della Lazio. «È passato tanto tempo da quel giorno, Mattia era un ragazzo giovane. Si vedevano le sue qualità, che adesso sono migliorate. La Lazio è un passaggio importante per la sua carriera», ha commentato l'allenatore in un'intervista rilasciata a TuttoMercatoWeb.com.

Ora, a distanza di poco meno di sei anni, per l'ex numero 10 ci sarà un secondo debutto a Milano, quello con la maglia biancoceleste nella prossima sfida contro i rossoneri.

«Come vedo Zaccagni nel 4-3-3 della Lazio? Mattia ha velocità, forza e ha imparato a trovare la porta con più continuità. È un ragazzo intelligente, ha fatto tanto per arrivare in alto. A quei tempi, quando lo avevo io, giocava trequartista o addirittura a centrocampo. Negli ultimi periodi invece è diventato più offensivo e fa quasi l'attaccante. Deciderà Sarri: con un tecnico così e con dei giocatori forti vicino può solo che migliorare».

«Stagione difficile per l'Hellas di Di Francesco? Può succedere, viene da due stagioni importanti. C'è stato un cambiamento tecnico, anche se molti giocatori importanti sono rimasti. L'ossatura è la stessa e davanti la squadra si è rinforzata con Simeone che ho avuto al Genoa. Il campionato è molto lungo, credo possa vivere un'annata tranquilla».