Ex gialloblù, Malesani: «Verona squadra da tenere d'occhio: gioca da collettivo, è continua e pericolosa»

Il tecnico, sulla panchina dell'Hellas tra il 2001 e il 2003: «C'è molto di Juric, ma nelle idee di Tudor ho visto anche qualcosa in più: giocano in undici, e non è una banalità»