Ex gialloblù, Hallfredsson: «Tudor ha saputo dare la scossa. A Salerno sfida calda»

Il centrocampista, per molte stagioni legato all'Hellas, era in campo nella finale playoff del 2011 vinta contro i granata: «Lo spareggio non l'hanno dimenticato. Sono convinto che il Verona si salverà»

Emil Hallfredsson, ex numero 10 dell'Hellas, è stato intervistato dal Corriere di Verona prima della sfida infrasettimanale in programma tra Salernitana e Verona.

Queste le principali dichiarazioni del centrocampista, allenato da Tudor ai tempi dell'Udinese:

«Tudor a Udine trovò la squadra in una situazione molto delicata. Riuscì a risollevarla e a salvarla. A me è piaciuto subito: ha personalità, fa lavorare molto e sa parlare con i giocatori. È croato, di Spalato come Juric, ma non è giusto fare paragoni. Evidentemente ha saputo dare la scossa».

Sugli altri ex bianconeri come lui aggiunge: «Faraoni? A Udine fu limitato dagli infortuni. A Verona sta vivendo le migliori annate della carriera. Barak invece è un gran bel giocatore, mentre Lasagna dimostrerà il suo valore, ha solo bisogno di far gol e sbloccarsi».

Con i gialloblù dal 2010 al 2016, protagonista della risalita dalla Lega Pro alla Serie A, sulla gara di stasera all'Arechi l'islandese conclude dicendo: «Sfida calda quella a Salerno? Questo è sicuro. Loro hanno bisogno di punti, e quello spareggio di dieci anni fa non lo hanno certo dimenticato. Il Verona si salva? Sì, ne sono convinto».