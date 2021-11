Ex gialloblù, Stefano Garzon riparte dalla Nuova Cometa Santa Maria

Il centrocampista veronese, con un passato da professionista tra Chievo ed Hellas, aveva smesso di giocare dopo la stagione 2012/13 disputata col Cerea in Serie D. Di recente vice allenatore dell'Ambrosiana, ora è pronto per la nuova avventura in Seconda Categoria