Ex gialloblù, Di Carmine elogia Juric: «A Verona mi ha insegnato tanto, è uno vero»

L'attaccante fiorentino, ora alla Cremonese, ha lodato il buon lavoro e la fiducia data da parte del tecnico croato: «È stato determinante per me nell'esperienza in Serie A con l'Hellas. Non a caso ho segnato 8 gol in 22 partite»

Samuel Di Carmine, ex attaccante del Verona, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha parlato bene di Ivan Juric, allenatore che ha avuto nella sua esperienza in Serie A all'Hellas.

Con la rete siglata alla Ternana lo scorso 2 ottobre, il centravanti ha ritrovato il gol che gli mancava da ben 420 giorni.

Queste le principali dichiarazioni del 33enne fiorentino:

«L'anno scorso tra Verona e Crotone non è andata bene. Quest'estate mi sono allenato da solo, solo il 2 agosto Di Francesco mi ha rimesso nel gruppo e ho giocato in Coppa e col Sassuolo. Poi alla Cremonese ho avuto ancora qualche intoppo. Questo gol mi ha liberato, stare tanto senza segnare ti mette qualche dubbio. Non ho rabbia dentro di me, ho dimostrato che potevo fare la Serie A e ora voglio mostrare chi è davvero Di Carmine. Ho vissuto tante emozioni in carriera: dai 22 gol con il Perugia alla promozione con il Verona, lì il lavoro e la fiducia di un allenatore capace come Juric fu determinante. Non a caso segnai 8 gol in 22 partite. Lui è uno vero».