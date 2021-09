Ex gialloblù, Bruni: «L'Hellas ha bisogno di giocatori importanti. Per Di Francesco difficile subentrare a Juric»

Luciano Bruni, ex centrocampista del Verona, ha commentato l'esonero di Di Francesco ai microfoni di Tuttomercatoweb.com.

Queste le parole di uno dei protagonisti dello storico Scudetto gialloblù:

«Mi dispiace per l'esonero di Di Francesco, avrei provato a dargli un'altra chance. È chiaro che il problema per lui è anche stato quello di essere subentrato a Juric che era stato protagonista di due anni stupendi, valorizzando tanti giocatori. Ha fatto fare anche cassa al Verona. Alcuni calciatori erano arrivati da semisconosciuti e poi sono diventati obiettivi di mercato. Per Di Francesco era un compito difficile dall'inizio; a livello di attaccanti, ha giocato Cancellieri ad esempio, che è un giovane. Forse il tecnico ancora doveva entrare ancora meglio dentro la sqaudra o forse gli serviva un materiale umano più consono per le sue idee. Tudor? Ha fatto esperienza in Italia con l'Udinese e poi come secondo di Pirlo, oltre che all'estero. Credo che il Verona abbia bisogno comunque di qualche giocatore importante in più, soprattutto davanti. Spero che il nuovo allenatore faccia bene e che ci sia una svolta».