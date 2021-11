Empoli, Vicario: «L'Hellas non ha solo Simeone, ma più frecce nel suo arco. È un avversario tosto e di qualità, ci faremo trovare pronti»

Guglielmo Vicario, portiere dell'Empoli, è stato intervistato da Tuttomercatoweb.com a pochi giorni di distanza dalla sfida in programma con l'Hellas.

Di seguito il suo commento su come sta procedendo la stagione della formazione toscana, oltre ad un parere sulla prossima gara al Bentegodi:

«Ci siamo tolti soddisfazioni ma non possono gratificarci e farci sedere. L'annata è lunga, pensiamo gara dopo gara, dobbiamo lavorare forte in settimana, siamo convinti che ce lo ritroveremo nelle partite. È il segreto dell'Empoli: siamo giovani con giocatori esperti, il mix deve essere la nostra forza fino all'ultimo.

Simeone in forma? Non solo lui, il Verona ha diverse frecce al suo arco. Ha qualità, in questi anni ha espresso gioco, mentalità e fisicità. È un avversario tosto, ma lo sono quasi tutte le formazioni di A. Ha grande senso del sacrificio, voglia di correre, di attaccare e difendere tutti insieme, ma ci faremo trovare pronti per fare lo stesso».