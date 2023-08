Empoli-Verona, informazioni per l'acquisto dei biglietti del Settore Ospiti

Come reso noto dall'Hellas Verona tramite il proprio sito ufficiale, l'Empoli ha comunicato le informazioni relative ai biglietti del Settore Ospiti per la prossima gara, valida per la 1^ giornata della Serie A TIM 2023/24, in programma sabato, 19 agosto (ore 18.30) allo stadio 'Carlo Castellani - Computer Gross Arena' di Empoli.

Di seguito tutti i dettagli di prevendita, modalità di acquisto e prezzi dei tagliandi:

INIZIO PREVENDITA

La prevendita relativa al settore Curva Sud Ospiti (capienza 3.100 posti) è attiva dalle ore 16 di ieri, mercoledì 16 agosto, e lo sarà fino alle ore 19 di venerdì 18 agosto

DOVE ACQUISTARE

- Online sul sito Vivaticket, con la sola modalità 'stampa a casa' - CLICCA QUI

- Punti vendita Vivaticket - CLICCA QUI

PREZZO

Intero: 20€

Under 14: gratuito

INFO UTILI

- I cancelli dello stadio saranno aperti dalle ore 16.45 di sabato 19 agosto

- L'accesso al settore 'Curva Sud Ospiti' sarà consentito attraverso i varchi 01, 02, 03, 04 e 05

RESTRIZIONI

- Il giorno gara non sarà possibile acquistare i tagliandi per il settore 'Curva Sud Ospiti'

- Non è consentito il cambio utilizzatore sui titoli emessi