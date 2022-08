Empoli - Hellas Verona, le probabili formazioni | Rimane in dubbio Faraoni

Dal punto di vista del gioco l'Hellas ha compiuto qualche passo in avanti, ma adesso serve trovare i punti: dopo le sconfitte rimediate da Napoli e Atalanta, intervallate dal pareggio di Bologna, i gialloblù vanno a caccia della prima vittoria nell'infrasettimanale con l'Empoli.

Allo stadio Castellani, per la sfida in programma questa sera, mercoledì 31 agosto, alle 18.30, non sono esclusi cambi a sorpresa visto il poco riposo dopo il recente incontro giocato con la Dea. Tra le fila scaligere tiene banco il rebus Faraoni, indisponibile nell'ultimo match, che è ancora in via di recupero dall'infortunio alla caviglia. Per il resto, tutti a disposizione di mister Cioffi, in attesa degli ultimi possibili botti di mercato. Sull'altro fronte, Zanetti studia le condizioni di Destro, pronto a dar battaglia a un avversario definito come «forte e con individualità importanti».

I PRECEDENTI - Sono 10 i confronti in Serie A tra Verona ed Empoli: il bilancio è in equilibrio con quattro vittorie per parte e due pareggi a completare il parziale. L'ultimo risultato utile per i gialloblù arrivato al 'Castellani' risale allo scorso marzo: nell'occasione il match terminò 1-1 e andarono in gol Federico Di Francesco per l'Empoli e Matteo Cancellieri per il Verona.

QUI EMPOLI - Zanetti ritrova Luperto al centro della difesa, con De Winter favorito su Ismajili per affiancarlo. Sulle corsie basse Stojanovic e Parisi, a centrocampo si va verso le conferme per Bandinelli e Marin con il solito ballottaggio tra Haas e Henderson. Sulla trequarti Baldanzi e Bajrami si giocano una maglia da titolare, mentre davanti Destro resta in dubbio e quindi dovrebbe essere riproposto il tandem Lammers-Satriano. Così il tecnico azzurro sulla gara con l'Hellas: «Il Verona è un avversario forte che ha individualità importanti. Mi aspetto una partita difficile, maschia, intensa in cui vincere i duelli sarà importante. Per noi dev’essere l’occasione per provare a vincere, adesso è arrivato il momento di cercare la vittoria in tutti i modi, con tutto quello che abbiamo, compatibilmente con la forza dell’avversario».

QUI HELLAS VERONA - Dopo la panchina contro l'Atalanta, Dawidowicz punta a riprendere il posto da titolare: a fargli posto dovrebbe essere Coppola, con Günter e Ceccherini intoccabili negli altri due slot del terzetto. Verso il rientro Faraoni, che rimane comunque in forse, con Hongla in ballottaggio sulla mediana con capitan Veloso, reduce da un'ora ad alto ritmo contro la Dea. Per il resto, solo conferme: a sinistra sempre Lazovic, migliore in campo al Bentegodi, con Tameze e Ilic a completare la linea di centrocampo. In attacco sarà nuovamente Lasagna la spalla di Henry.

ARBITRO - Marco Serra di Torino

Le probabili formazioni

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, De Winter, Luperto, Parisi; Henderson, Marin, Bandinelli; Baldanzi; Satriano, Lammers.

Verona (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Günter, Ceccherini; Terracciano, Ilic, Hongla, Tameze, Lazovic; Lasagna, Henry.