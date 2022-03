Empoli - Hellas Verona, le probabili formazioni | Gialloblù in emergenza totale

Una squadra forte la si vede nelle difficoltà: questo il pensiero di Tudor in vista della trasferta di domani, domenica 20 marzo, alle ore 15 allo stadio Castellani.

Di fronte all'Empoli ci sarà un Verona in seria difficoltà per infortuni e squalifiche, ma non è la prima volta che accade: l'allenatore gialloblù ha espresso nuovamente stima e fiducia negli uomini a sua disposizione. Tra gli undici scaligeri appariranno, inevitabilmente, giocatori che sin qui hanno trovato pochissimo spazio: tra questi salgono le quotazioni di Coppola, Cancellieri e Hongla, ma non si esclude neppure un impiego di Bessa dal 1'.

I PRECEDENTI - Nei nove precedenti tra Empoli e Verona in Serie A, il bilancio è in perfetto equilibrio grazie a quattro successi per parte e un solo pareggio (0-0, il 6 gennaio 2015). Dopo il successo per 2-1 nella gara d'andata dello scorso novembre, l'Hellas ha l'occasione di vincere entrambe le sfide stagionali di campionato contro gli azzurri per la prima volta. I toscani sono imbattuti in casa contro gli scaligeri in Serie A, grazie a tre successi e un pareggio in quattro incroci, e non ha mai subito gol in queste sfide.

QUI EMPOLI - In casa azzurra rimangono da verificare le condizioni di Bajrami, a parte nei primi giorni della settimana. Andreazzoli dovrebbe riproporre Viti al centro della difesa, assieme a uno tra Ismajili e Romagnoli, mentre sulle corsie spazio a Parisi e Stojanovic. Diversi i dubbi per la mediana: Stulac e Benassi insidiano Asllani e Zurkowski, che comunque rimangono favoriti come titolari. In attacco possibile che La Mantia la spunti su Pinamonti, con Di Francesco ed eventualmente Henderson sulla trequarti. Queste le parole del tecnico toscano sull'avversario gialloblù: «Non credo che il Verona sia arrivato, considerando che è anche partito a handicap. Ha numeri importanti, affrontiamo una squadra con grandi attributi. Tenteremo di fare il massimo, naturalmente a volte questo non basta. Fare punti in Serie A costa molta fatica, facciamo parte di un gruppo di squadre che non ha privilegi».

QUI HELLAS VERONA - Situazione di emergenza per mister Tudor, che dovrà obbligatoriamente proporre qualche novità nella trasferta al Castellani. Con Faraoni, Ceccherini e Ilic assenti per squalifica e Retsos, Frabotta, Lazovic e Depaoli sicuramente fuori per infortunio, oltre ai probabili mancati recuperi di Veloso e Lasagna, la scelte scarseggiano su più fronti. Verranno schierati per forza dal primo minuto elementi che hanno giocato poco sin qui, come Coppola, Cancellieri e Hongla. Così il tecnico croato in conferenza stampa: «Che sfida ci aspetta? Sarà una gara particolare, per via dei molti assenti tra infortuni e squalifiche. Una situazione, di emergenza, che va accettata. È una gara che va preparata senza alibi e, anzi, dando anche qualcosa in più. Alleno una squadra forte, e una squadra forte deve avere questo modo di ragionare: esaltarsi nelle difficoltà. L'Empoli è un avversario con un'identità ben precisa, sappiamo che sarà una partita difficile perché giochiamo contro una squadra che non si snatura sulla base dell'avversario. Come sta la squadra? Questo momento, in cui abbiamo tanti giocatori indisponibili, va vissuto - da chi finora ha avuto meno spazio - come una bellissima opportunità. Penso ad esempio a Hongla, al quale sono felice di poter dare minutaggio a Empoli. Non anticipo le mie scelte, andrà tutto valutato fino all'ultimo e lo vedrete direttamente domenica. Retsos? Non è ancora a disposizione, contiamo di averlo per la gara successiva contro il Genoa. Il mio rapporto col Presidente Setti e il Direttore Sportivo D'Amico? Ho un rapporto buono e professionale con entrambi, i ruoli sono ben definiti, ma l'avevo capito appena sono arrivato. Al Verona tutto è come dovrebbe essere: è molto chiaro chi prende le decisioni e le società che funzionano lavorano così».

ARBITRO - Matteo Marcenaro di Genova

Le probabili formazioni

EMPOLI (4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Di Francesco; La Mantia.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Coppola, Günter, Sutalo; Cancellieri, Hongla, Tameze, Casale; Barak, Caprari; Simeone.