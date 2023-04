Eccellenza, sospese le ultime due giornate del girone A

Il ricorso al Coni presentato dall'Academy Plateola in merito alla gara con la Clivense, ha spinto il Comitato regionale Veneto a sospendere le ultime due giornate di campionato nel girone A di Eccellenza, così da rispettare l'obbligo di contemporaneità delle gare.

Questo quanto deciso e comunicato tramite una nota ufficiale dell'ente, che ha quindi stabilito lo stop provvisorio delle gare in attesa di conoscere l'esito del reclamo, il quale verrà discusso il prossimo 26 aprile. Il Consiglio Direttivo, nel frattempo, ha annunciato le nuove date di entrambi i turni, in programma inizialmente per domenica 16 e domenica 23 aprile.

Academy Plateola-Clivense era terminata 3 a 0 sul campo a gennaio, ma la società di Sergio Pellissier aveva poi presentato reclamo al Giudice Sportivo regionale, contestando un errore tecnico dell'arbitro nei minuti finali. In primo grado la giustizia sportiva ha disposto la ripetizione della partita, e il successivo contro-ricorso del Plateola è stato bocciato dalla Corte d'appello territoriale: da lì la decisione del presidente dei padovani Denny Bortoli di ricorrere anche al Coni. Al momento la Clivense è capolista, il Plateola invece è scivolato al quarto posto.

In caso di accoglimento del ricorso il calendario sarà così modificato:

Domenica 30 aprile 2023 recupero Academy Plateola-Clivense (nel caso il Collegio confermasse le decisioni assunte dal Giudice Sportivo e dalla Corte Territoriale del CRV);

Mercoledì 3 maggio 2023 recupero 33^ giornata di ritorno in origine programmata per il 16 aprile 2023;

Domenica 7 maggio 2023 recupero 34^ giornata di ritorno in origine programmata per il 23 aprile 2023;

Mercoledì 10 maggio 2023 eventuali spareggi e/o, in assenza, 1^ gara play off;

Domenica 14 maggio 2023 1^ gara play off (se in presenza di spareggi) e/o 2^ gara play off;

Mercoledì 17 maggio 2023 2^ gara play off (se in presenza di spareggi)

Diversamente, con il mancato accoglimento del ricorso, questo è il programma stabilito: