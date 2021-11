Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 9^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli l'ottava giornata, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo in occasione del nono turno di campionato.

Le formazioni veronesi di Eccellenza si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. La Belfiorese rimonta dallo svantaggio siglato da Amici, battendo 2 a 1 lo Schio con le firme di Nizzetto e Gnesato. Sempre di misura, e sempre ribaltandola, anche il Cologna Veneta nella sfida vinta 3 a 2 sul Team Santa Lucia Golosine: ospiti avanti due volte con il rigore di Olivieri e Odigwe, costretti poi a capitolare di fronte al tris intavolato dalla doppietta di Borgatti e concretizzato dal sigillo vincente di Gasparetto. Poker pesante del Valgatara sul campo del Garda, che crolla 0 a 4 sotto i colpi di Fittà, Caia (doppietta) e Macedo. Netto successo anche del Montecchio, trionfante per 3 a 0 sul Mozzecane: a segno Casarotto su rigore, Pennacchio e Montagnani. Colpo del Montorio, che la spunta 2 a 1 sul Vigasio grazie alla doppietta di Vesentini, in risposta alla rete iniziale di Camarà. Pareggio a porte involate tra Pescantina Settimo e Mestrino Rubano, mentre il Villafranca travolge la Virtus Cornedo per 5 a 2. Le doppiette di Marchetti e Fornari, accompagnate dal timbro di Tomè, sovrastano sul bis di Miloradovic.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 9^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A