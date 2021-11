Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 8^ giornata di campionato

Dopo aver disputato la settima giornata, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo in occasione dell'ottavo turno di campionato.

Le formazioni veronesi di Eccellenza si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. Borgatti regala tre punti al Cologna Veneta, corsaro nella trasferta vinta 0 a 1 a Mozzecane. Stesso risultato anche tra Schio e Villafranca, con gli ospiti che passano grazie alla sola rete di Marchetti nel corso del primo tempo. Successo esterno per la Belfiorese, che trionfa 1 a 2 sul campo del Mestrino Rubano per merito dei sigilli di Baltieri e Marconi; inutile la reazione guidata da Scapin G.. Colpo del Team Santa Lucia, vittorioso per 2 a 0 sul Pescantina Settimo: di Bellamoli e Avesani le due marcature del match. Il Vigasio domina sul Garda, ottenendo un 3 a 1 che porta le firme di Bentivoglio, Maury e Zanetti, seguite dal gol finale di Spinelli per la formazione di mister Mancini. Crolla in casa il Valgatara, ko 1 a 4 col Montecchio Maggiore: poker collezionato da Testi, Montagnani, Casarotto e Guccione, sporcati dall'autogol di Muzza a tempo scaduto. 0 a 0 e pareggio a porte inviolate, infine, tra Virtus Cornedo e Montorio.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 8^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A