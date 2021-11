Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 7^ giornata di campionato

Dopo aver disputato gli incontri della sesta giornata e, per le qualificate, i quarti di Coppa, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo in occasione del settimo turno di campionato.

Le formazioni veronesi di Eccellenza si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. Zanetti, Bentivoglio e l'autogol di Andreis regalano tre punti e tre reti al Vigasio, vincente sulla Belfiorese. Il Cologna Veneta crolla in casa col Mestrino Rubano, a segno con Salata e Scapini T.. Quaterna del Montecchio a Garda, con Halucha a intervallare il poker firmato da Pegoraro (doppietta), Talarico e Casarotto. Di misura il Mozzecane sul campo del Montorio, nell'1 a 2 finale siglato dalla doppietta di Salvini. Stesso risultato, ma a parti inverse, tra Pescantina Settimo e Virtus Cornedo, con i padroni di casa che si impongono con Fiumicetti e Bertoldi. Il Team Santa Lucia si fa sorprendere in casa dal sigillo su rigore di Andreetto, che sancisce il successo dello Schio. Il Villafranca, dopo la debacle in Coppa, continua la sua marcia e batte 3 a 0 il Valgatara con Marchetti, Tomè e Cannoletta.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 7^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A