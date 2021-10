Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 4^ giornata di campionato

Il Villafranca non si ferma più: battuto anche il Mozzecane. La Belfiorese espugna il campo del Valgatara, così come il Mestrino Rubano quello di Schio. Successi di misura per Garda su Cologna Veneta, Vigasio su Pescantina Settimo e Montecchio su Montorio. Pareggio nel match tra Virtus Cornedo e Team Santa Lucia

Dopo aver disputato le gare della terza giornata, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo in occasione del quarto turno di campionato.

Le formazioni veronesi di Eccellenza si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. Ancora vincente il Villafranca, che colleziona il quarto successo su quattro partite. Il Mozzecane non può nulla contro i blaugrana, che si impongono per 0 a 2 grazie a Fornari e Maccarone. Stesso risultato anche tra Valgatara e Belfiorese, con gli ospiti in rete con Brunazzi e Baltieri. Il Garda ottiene tre punti di misura sul Cologna Veneta: basta la firma sul finale di Fossececa per l'1 a 0 definitivo. Discorso analogo per il Vigasio, che col rigore di Granoche batte in casa il Pescantina Settimo. Il Montecchio passa sul finale con il Montorio: a decidere la sfida il calcio piazzato di Casarotto. 1 a 1 tra Virtus Cornedo e Team Santa Lucia, in cui succede tutto agli ultimi minuti. Alla rete di Miloradovic risponde su penalty Olivieri a tempo scaduto. Poker del Mestrino Rubano a Schio: nell'1 a 4 marcatori Adjej, Villatora, Scapin (doppietta); gol della bandiera sul finale siglato da Munarini.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 4^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A