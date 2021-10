Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 3^ giornata di campionato

In Eccellenza è la domenica delle doppiette: Granoche, Tarullo, Casarotto, Boni, Munarini e Marchetti. Il Villafranca stende il Garda con la seconda cinquina in due partite, fa festa il Pescantina che batte il Mozzecane. Il Valgatara espugna di misura il campo del Team Santa Lucia, così come il Vigasio quello del Mestrino Rubano. Successo esterno anche per Montorio a Cologna Veneta e Montecchio a Belfiore

Dopo aver disputato gli incontri di Coppa nell'infrasettimanale, i dilettanti sono scesi in campo di nuovo per il terzo turno di campionato.

Le formazioni veronesi di Eccellenza si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. Il Villafranca colleziona un'altra cinquina, la seconda di fila: a farne le spese il Garda, che riesce ad avere un unico sussulto con D'Aquino. Tra i blaugrana di mister Corghi, nel 5 a 1 finale, vanno a segno Marchetti con una doppietta, Cibin, Maccarone e Tomè. Ottima prova anche per il Pescantina Settimo, che supera 2 a 0 il Mozzecane, siglando il bis con Boni. Successo esterno per il Valgatara, che vince 2 a 1 sul campo del Team Santa Lucia Golosine grazie alle firme di Fittà e Filippini, arrivate dopo il vantaggio iniziale di Bellamoli. Stesso risultato anche tra Mestrino Rubano e Vigasio, con la squadra di Spinale che si gode uno spietato Granoche, ancora in gol due volte (di cui una su rigore). Il Montorio espugna il campo del Cologna Veneta grazie alla doppietta di Tarullo nel 2 a 0 finale. Stessa sorte per la Belfiorese, sconfitta in casa dal Montecchio: per i vicentini marcatore Casarotto.

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 3^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A