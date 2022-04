Eccellenza, risultati e marcatori delle partite della 23^ giornata di campionato

Dopo i match giocati della 22esima giornata, è proseguito il campionato di Eccellenza veneta.

Le formazioni veronesi si sono date di nuovo battaglia negli incontri in programma per il girone A. Il Villafranca batte il Team Santa Lucia Golosine grazie a due rigori, realizzati da Ballarini e Chinellato (2-0). Il Garda supera lo Schio di una lunghezza, imponendosi 2 a 1 grazie alla doppietta di Omoregie, che rende inutile il timbro di Dalla Riva. Al Vigasio basta il sigillo di Maury per espugnare il campo del Mozzecane (0-1), mentre il Montorio cade in casa col Mestrino Rubano, che firma il bis con Scapin T. e Salata (0-2). Il Montecchio si aggiudica di misura il derby con la Virtus Cornedo: nel 4 a 3 definitivo, decide la zampata di Casarotto agli sgoccioli di partita. Pareggiano 2 a 2 Belfiorese e Pescantina Settimo, con la doppietta ospite di Bito Dos Santos a contrapporsi alle reti dei locali di Brunazzi e Andreis. Poker del Valgatara, infine, sul Cologna Veneta: apre l'autogol di Greghi, alimentato poi dalle marcature di Lallo, Macedo e Multari, che vanificano i gol di Crivellaro e Borgatti (2-4).

Questo il riepilogo di risultati e marcatori delle gare valide per la 23^ giornata di Eccellenza:

GIRONE A